Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал в прокате более 2 млрд рублей

"По информации на данный момент на территории России и СНГ кассовые сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия" преодолели рубеж в два миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко заработал в российском прокате более 2 миллиардов рублей. Он стал четвертой отечественной картиной, сборы которой превысили эту сумму. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Disney.

Картину посмотрели почти 7 миллионов зрителей в кинотеатрах России и СНГ. В компании уточнили, что фильм стал четвертым российским релизом за историю отечественного кинопроката, заработавшим более 2 миллиардов рублей в прокате. Ранее эту цифру преодолели "Холоп" Клима Шипенко, "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Т -34" Алексея Сидорова.

Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на экраны 1 января 2021 года. Он стал продолжением успешного семейного фэнтези "Последний богатырь". Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Его премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия". Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом.

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие артисты. Как ранее рассказал ТАСС режиссер Дмитрий Дьяченко, уже смонтирована третья часть сказки, которая, вероятнее всего, станет завершающей. Фильм планируется выпустить в конце 2021 года.