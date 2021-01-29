Пьеса "Русская сказка" победила на конкурсе современной драматургии "Кульминация"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Итоги конкурса современной драматургии "Кульминация" подвели 29 января в Москве в онлайн-формате. Первое место получил екатеринбургский драматург Роман Козырчиков за пьесу "Русская сказка", об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития современного искусства.

"Екатеринбургский драматург Роман Козырчиков стал победителем объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация" с пьесой "Русская сказка". Торжественная церемония прошла в медиацентре парка "Зарядье" и транслировалась на официальных страницах парка в соцсетях", - говорится в сообщении.

В 2020 году для участия в "Кульминации" было подано 26 пьес от организаторов конкурсов "Действующие лица", "Маленькая ремарка" и "Первая читка", семинара драматургов "Авторская сцена", международных конкурсов "Евразия", "Ремарка" и "Исходное событие XXI век", а также фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

"Второе место досталось пьесе Сергея Давыдова "Республика". Третье место заняла пьеса "Туареги" Светланы Петрийчук. Эксперты конкурса выбрали десять произведений. В шорт-лист вошли пьесы Анастасии Чернятьевой "Край земли русской - конечная", "Бухта Тайдзи" Анастасии Букреевой, пьеса "Самара навсегда" Артема Ефименко, "Море. Звезды. Олеандр" Марии Малухиной, "Родительский день" Алексея Еньшина, "Хор" Натальи Милантьевой и детская пьеса "Семен вместо дерева" Нины Беленицкой", - говорится в сообщении.

По словам эксперта "Кульминации", писателя, драматурга Дмитрия Данилова, авторы получили заслуженные награды.

О конкурсе

Объединенный конкурс современной драматургии "Кульминация" проводится с 2016 года Фондом развития современного искусства, мастерской Брусникина и Союзом театральных деятелей при поддержке Фонда президентских грантов. В 2020 году партнером проекта стал парк "Зарядье".

Цель конкурса - выявить и донести до профессионалов и любителей театра наиболее яркие пьесы России, организовать диалог современного театра и широкой общественности, открыть публике имена талантливых авторов.

В объединенное жюри конкурса "Кульминация" входят режиссеры, драматурги, актеры, театральные и общественные деятели, среди которых драматург и режиссер Николай Коляда, драматург Ксения Драгунская, писатель и драматург Дмитрий Данилов, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, режиссер Марина Брусникина, журналист и писатель Сергей Минаев, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и еще более 20 экспертов.

Конкурс проводится с помощью гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В новость внесены изменения (21:31 мск) - добавлены подробности по тексту.