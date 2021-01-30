Анна Нетребко в феврале впервые исполнит в Мариинке партии Тоски и Турандот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Народная артистка России Анна Нетребко в феврале трижды выступит на сцене Мариинского театра и впервые исполнит здесь партии Тоски и Турандот. Спектакли с ее участием пройдут 10, 14 и 25 февраля, сообщила в субботу пресс-служба театра.

"Мариинский театр открыл продажи на февральские спектакли с участием Анны Нетребко, которая приедет в Петербург, чтобы спеть Татьяну в "Евгении Онегине" (10 февраля) и титульные партии в операх Пуччини "Тоска" (14 февраля) и "Турандот" (25 февраля). Билеты на эти спектакли именные и продаются только на сайте и в кассах Мариинского театра", - рассказали в пресс-службе, добавив, что все три спектакля пройдут под управлением маэстро Валерия Гергиева.

В Мариинском театре Анна Нетребко исполнит роли Тоски и Турандот впервые. В партии возлюбленной Каварадосси она дебютировала в 2018 году. Партия принцессы Турандот появилась в репертуаре певицы год назад, когда она выступила в постановке Баварской государственной оперы. Вместе с Анной в спектакле Мариинского театра впервые выйдет Юсиф Эйвазов.