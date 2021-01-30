Умерла народная артистка России Алла Иошпе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народная артистка России, эстрадная певица Алла Иошпе умерла на 84-м году жизни. Об этом написала в Facebook писательница Мария Арбатова.

"Умерла Алла Иошпе - человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану [Рахимову] здоровья и сил перенести эту потерю", - говорится в сообщении.

Алла Иошпе родилась в 1937 году. В 1960-1970-х годах она стала одной из самых популярных в СССР эстрадных певиц. В конце 1970-х ей и ее супругу, эстрадному певцу Стахану Рахимову, было запрещено выезжать из страны и выступать на сцене. Из продажи были изъяты и уничтожены пластинки и кассеты с записями дуэта. Только в конце 1980-х годов Рахимову и Иошпе разрешили вновь петь на сцене.