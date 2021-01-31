Премьера новой экранизации "Ромео и Джульетты" состоялась на кинофестивале Sundance

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьера новой экранизации "Ромео и Джульетты" в формате screenlife российских продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая состоялась на американском кинофестивале Sundance, который в этом году проходит в смешанном формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Базелевс".

"У каждого поколения есть своя экранизация великой пьесы Уильяма Шекспира. С момента выхода последней прошло 25 лет - за это время выросло новое поколение - поколение соцсетей и мобильных телефонов, Instagram и TikTok. Здесь рождаются новый язык и новые сюжеты - здесь влюбляются в приложениях для знакомств, расстаются в СМС, осуждают в комментариях в соцсетях", - рассказал Бекмамбетов, слова которого привели в компании.

Продюсер отметил, что история Ромео и Джульетты рассказывает не только о любви, но и о ненависти и предубеждениях. Новое прочтение этого сюжета приобретает особую актуальность в эпоху соцсетей, где травля и безнаказанность стали привычными явлениями. "С помощью языка screenlife мы пытаемся отрефлексировать происходящее в виртуальном пространстве и гуманизировать этот новый дивный цифровой мир", - пояснил он.

Действие фильма разворачивается на экране смартфонов главных героев. Роли исполнили Камарон Энгельс и Франческа Ноэль. События новой экранизации перенесены в современность.

Режиссером картины выступил лауреат Sundance 2018 года Кэри Уильямс, удостоившийся награды за короткометражку Emergency. Продюсерами стали Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай, которые в 2018 году также получили приз зрительских симпатий и приз имени Альфреда Слоуна за screenlife-триллер "Поиск".

Ранее в компании "Базелевс" сообщили, что авторитетное американское издание о кино Variety включило фильм в число 11 самых перспективных сделок на кинофестивале Sundance.

О кинофестивале

Фестиваль независимого кино Sundance продлится в США до 3 февраля, он впервые проходит в смешанном формате. Премьера картины, получившей название R#J, состоялась на виртуальной платформе киносмотра. Она попала в секцию NEXT, которая отмечает наиболее передовые и инновационные картины киносмотра.