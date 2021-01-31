Умер автор первого в карачаевской литературе детектива Билял Аппаев

ЧЕРКЕССК, 31 января. /ТАСС/. Народный писатель Карачаево-Черкесской Республики, заслуженный работник культуры России Билял Аппаев умер в воскресенье на 82-м году жизни. Он был первым автором в карачаевской литературе, выпустившим детективное произведение, сообщили журналистам в Конгрессе карачаевского народа.

"Сегодня на 82-м году жизни скончался член Союзов писателей и журналистов СССР (РФ) Билял Аппаев - карачаево-балкарский автор девятнадцати книг, двадцати одноактных и многоактных пьес, народный писатель Карачаево-Черкесии, заслуженный работник культуры КЧР и Российской Федерации. Его стихи и прозаические произведения публиковались в передовых журналах и газетах страны. Он стал автором первого в карачаевской литературе детективного произведения, а его пьесы переведены на 38 языков Советского Союза и поставлены в 81 профессиональном театре", - говорится в сообщении.

В Конгрессе выразили соболезнования родным и близким поэта, отметив, что творческое наследие Аппаева - это десятки пьес и стихотворений, рассказов, повестей и романов. Им созданы около 30 песен и танцевальных мелодий. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Биляла Добаевича, это огромная потеря для творческого сообщества нашей республики", - добавили в Конгрессе.

Билял Аппаев родился 28 декабря 1939 года в селе Учкекен Карачаевской автономной области, в 1957 году там же окончил школу. Писать Аппаев начал в старших классах школы, его первые произведения были опубликованы на страницах карачаевской газеты в 1958 году, первая книга вышла в 1964 году под называнием "Родине". Окончив Карачаево-Черкесский пединститут, Аппаев около 20 лет проработал редактором в областном радиокомитете.

В 1985 году Борис Аппаев окончил высшие литературные курсы по драматургии в Москве при Институте мировой литературы имени М. Горького и стал первым дипломированным драматургом в Ставропольском крае. По возвращении в Черкесск его пригласили в редакцию карачаевской газеты заведующим отделом культуры, где он проработал до последних дней своей жизни.