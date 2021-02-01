МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Евпаторийский краеведческий музей со столетием, назвав его местом творческого и культурного притяжения. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Основанный 100 лет назад, музей стал местом творческого, культурного притяжения для жителей города и его многочисленных гостей, одним из центров науки и просветительства Крыма", - говорится в тексте.

Глава государства поблагодарил за труд и высокий профессионализм сотрудников музея, которые продолжают вносить вклад в краеведческое дело, сохраняя заложенные предшественниками традиции. "Сегодня вы продолжаете пополнять коллекции и расширять экспозиции, посвященные археологическим изысканиям, этнографии и нумизматике, героическим страницам Крымской войны и высадке Евпаторийского десанта 5 января 1942 года, претворяете в жизнь яркие проекты и образовательные программы, которые объединяют увлеченных, интересующихся, открытых новым знаниям людей самых разных возрастов", - отметил президент.

В фондах музея хранится более 100 тыс. экспонатов из археологической, этнографической, нумизматической коллекций, материалы по истории Великой Отечественной войны, а также по истории становления и развития евпаторийского курорта. Ежегодно музей посещают более 60 тыс. человек, проводится более 2 тыс. экскурсий.