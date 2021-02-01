Новый роман Гузели Яхиной "Эшелон на Самарканд" выйдет весной

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый роман Гузели Яхиной "Эшелон на Самарканд" выйдет в марте. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ".

"В начале марта в "Редакции Елены Шубиной" выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок 2021 года - роман Гузели Яхиной "Эшелон на Самарканд", - сказали в пресс-службе.

В издательстве назвали новинку - художественно осмысленной картиной голода в Поволжье, романом-путешествием, который строится на преодолении и вере в человека, сплетении культур, народов и судеб.

"Первые десятилетия советской эпохи притягивают как магнит. Это время, когда завязались узлы, которые мы развязываем до сих пор. Время, которое эхом отзывается в нас сегодняшних, во многом определяет нас, - цитирует пресс-служба Яхину. - О голоде 1920-х годов написано мало, это черная дыра в нашей памяти и одновременно большая коллективная травма, до сих пор не проработанная, не проговоренная. Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней".

Действие романа происходит в 1923 году.

Яхина известна как автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". Является лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна".