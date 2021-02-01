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В "Ленкоме" рассказали о состоянии Александра Збруева

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что актера госпитализировали с пневмонией

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев чувствует себя нормально и находится дома, ранее у него были небольшие проблемы с повышенным давлением. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Збруев госпитализирован с пневмонией, а его состояние якобы оценивается как средней степени тяжести.

"Успокойте, пожалуйста, поклонников таланта замечательного артиста Александра Збруева, - сказал директор театра. - Александр Викторович находится дома, репетиций у него пока нет, он отдыхает. У него немного поднималось давление, но сейчас Александр Викторович чувствует себя нормально".

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