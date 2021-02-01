Премьера фильма "Северный ветер" Литвиновой состоится на Роттердамском кинофестивале

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера новой картины актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой "Северный ветер" состоится 3 февраля на Роттердамском фестивале. Об этом она рассказала журналистам на первом показе в Москве.

"Я хочу со всей любовью представить вам наш "Северный ветер". На мой взгляд, там есть замечательные актерские работы, выдающаяся работа оператора Олега Лукичева. <...> Мне кажется, вы получите эстетическое наслаждение. Уже 3 февраля будет премьера в конкурсе Роттердамского фестиваля", - сказала Литвинова.

Фильм "Северный ветер" вошел в конкурсную программу Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 7 февраля. В широкий российский прокат картина выходит 6 февраля при поддержке Первого канала.

Литвинова стала не только режиссером ленты, она также написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Музыку написала Земфира Рамазанова. Премьера песни и клипа "Злой человек", которая звучит в фильме, состоялась в понедельник на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Роли в картине исполнили Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.