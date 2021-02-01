Умер солист грузинского ансамбля "Иверия" Темур Циклаури

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Народный артист Грузии, солист грузинского ансамбля "Иверия" Темур Циклаури умер от осложнений, вызванных заражением новым коронавирусом. Об этом в понедельник написал внук певца Андро Гогибедашвили на своей странице в Facebook.

"Скончался мой дед, Темур Циклаури", - написал Гогибедашвили.

Циклаури заразился коронавирусом 29 декабря. С тех пор он проходил лечение в Военном госпитале города Гори (край Шида Картли). В последнее время его состояние резко ухудшилось.

Темур Циклаури родился в 1946 году в поселке Коджори, близ Тбилиси. В 1967 году стал актером Тбилисской государственной филармонии. С 1972 года был бессменным солистом ансамбля "Иверия". В разное время он исполнял песни грузинских композиторов Александра Басилая, Важи Азарашвили и Георгия Цабадзе. В 1990 году он стал Народным артистом Грузии. В 2014 году Циклаури открыли звезду у здания Филармонии в Тбилиси.

Музыкально-юмористический ансамбль "Иверия" был основан в 1968 году. Его художественным руководителем был композитор Александр Басилая. Славу ансамблю в СССР принесли мюзиклы "Арго", "Свадьба соек" и "Пиросмани".