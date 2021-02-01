Царское Село передало на хранение музею "Гатчина" предметы, выставлявшиеся в нем до войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" передал музею-заповеднику "Гатчина" без малого два десятка предметов на временное хранение и один - на постоянное, среди них - четыре предмета из исторической коллекции Гатчинского дворца, которые были выставлены здесь вплоть до июня 1941 года. Торжественная церемония подписания договора о передаче состоялась.

"Для нас сегодня замечательное событие. <…> Мы сегодня принимаем от наших друзей, от Царского Села, значительное количество предметов для своих экспозиций. <…> Один предмет мы получили вообще на постоянное хранение, 18 предметов нам передается на временное хранение (надеюсь, что в конце концов они перейдут и на постоянное). Этот акт, который совершает музей "Царское Село", демонстрирует замечательный пример того, как музеи должны сотрудничать <…>, и я надеюсь, что мы и другие музеи тоже будем им помогать так же, как они сегодня помогают нам", - сказал на церемонии директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

Руководитель музея напомнил, что большая часть собрания Гатчинского музея-заповедника, который в свое время называли пригородным Эрмитажем, была утрачена в годы Великой Отечественной войны, а оставшаяся часть оказалась в других музеях. Поэтапные работы по возрождению музея-заповедника начались только в 1976 году, они продолжаются до сих пор.

Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова отметила, что нынешняя передача - это новый шаг музеев, объединенных общей судьбой, навстречу пониманию друг друга. Она рассказала, что часть предметов из исторической коллекции Царскосельского музея также сегодня находится в других учреждениях. Вместе с тем, по ее словам, музеи-заповедники разделяют позицию Союза музеев России о том, что "открывать ящик Пандоры (поднимать вопрос о реституции музейных ценностей - прим. ТАСС) сейчас невозможно", так как "это будет иметь совершенно необратимые последствия". "Надо сотрудничать, надо понимать друг друга, и сегодняшнее событие - это еще одно доказательство того, что это правильно", - сказала она на церемонии.

Возвращение мраморного портрета Екатерины II

На постоянное хранение в экспозицию центрального корпуса Гатчинского дворца вернулся мраморный барельеф с изображением Екатерины II, выполненный в XVIII веке итальянским мастером Джованни Антонио Чибеи и до 1941 года занимавший центральное место в Туалетной Марии Федоровны. В последние годы Царскосельский музей несколько раз предоставлял мраморный портрет в Гатчину для временной экспозиции, и теперь изображение императрицы возвращается на свое историческое место, отметили в музее.

На временное хранение Гатчинскому музею переданы бронзовые скульптуры "Лисинский медведь", "Шотландский охотник с убитой лисицей в руках" и "Бегущий охотник с собаками" из исторической коллекции Гатчинского дворца. Скульптура "Лисинский медведь" была создана на основе реальной истории, которая произошла с Александром II на охоте близ деревни Лисино (сейчас - Лисино-корпус) в 1865 году. "В честь счастливого избавления от опасности в схватке императора с медведем художник Либерих выполнил эту фигуру, которая была отлита на бронзолитейной фабрике Роберта Кохуна в Санкт-Петербурге. Скульптура медведя была необычайно популярна, неоднократно тиражировалась, в том числе в чугуне", - рассказали в Гатчинском музее.

Среди других переданных предметов - напольные часы из Великобритании, изготовленные во второй половине XVIII века, и две подставки начала прошлого века. (Россия. 1910-е гг.). "Эти вещи типичны для обстановки особняков и дворцов второй половины XIX века, где часто можно было встретить предметы различных стилей, времени и назначения, а кроме того, предметы такого типа как раз и находились в Арсенальном зале", - пояснили в музее. Кроме того, в Гатчину переехали шесть металлических подсвечников, а также чернильный прибор конца XIX века, которые являлись типичными "кабинетными" вещами в аристократических кругах того времени.

Все предметы, за исключением мраморного барельефа, будут экспонироваться в Арсенальном зале - в самом просторном помещении Гатчинского дворца, его площадь превышает 600 кв. м. Реставрация зала завершена в 2020 году, сейчас в нем идут работы по оформлению постоянной экспозиции.

О Гатчинском музее

Гатчинский дворец, построенный во второй половине XVIII века, стал личной собственностью Николая I после смерти его матери Марии Федоровны в 1829 году. В детстве он бывал здесь с отцом, императором Павлом I, и принимал с ним военные парады на дворцовом плацу. С 1845 по 1856 год проводилась перестройка Гатчинского дворца, и он обрел тот вид, который сохранился до настоящего времени.

После революции 1917 года дворец использовался как музей. Он значительно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Поэтапные работы по его возрождению начались только в 1976 году.