Фильм "Пальма" выйдет в прокат 18 марта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский фильм "Пальма" Александра Домогарова - младшего о собаке, которая ждала возвращения своего хозяина в аэропорту, выйдет в прокат с 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика "Централ Партнершип".

"В кино с 18 марта", - говорится в трейлере картины, опубликованном в понедельник.

Сценарий "Пальмы" написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во Внуково. Оставленная в аэропорту овчарка несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Статью об этом в то время написал журналист Юрий Рост.

Главными героями картины становятся девятилетний мальчик Коля, чей папа работает пилотом, и овчарка Пальма, ждущая в аэропорту своего хозяина. "Наш фильм не основан на реальных событиях, он скорее вдохновлен ими. Мы многое придумали вокруг истории, которую так подробно описывал Юрий Рост в 70-е годы. Весь импульс шел из той статьи. Но из реальных фактов тех лет у нас - собака Пальма, которую хозяин оставляет в аэропорту, и условный летчик, вокруг них и написана семейная история. Через Пальму мы рассказываем об отце и сыне, а присутствие собаки придает притчевый характер картине. Через отношения с Пальмой строится все: отец узнает сына, ребенок приобретает друга и обретает семью", - рассказал режиссер Александр Домогаров, чьи слова привели в пресс-службе.

Роли в картине исполняют Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева и другие артисты. Как рассказали в компании, на роль мальчика пробовались более 300 детей, но в итоге утвердили Леонида Басова, для которого это дебют в кино.

Существует японская версия фильма, в которую вошли сцены, снятые в префектуре Акита в Японии, с участием японских и российских актеров. Действие этих фрагментов разворачивается в 2020 году, главным героем становится повзрослевший Коля. В Японии картина выйдет в прокат летом 2021 года под названием "История Акиты и Пальмы". Также фильм выйдет в прокат в Словакии, Польше, Прибалтике, Вьетнаме.