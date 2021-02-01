В Литве умер оператор фильмов "Гамлет" и "Никто не хотел умирать" Йонас Грицюс

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Оператор фильмов из золотого фонда советского кино - "Гамлет", "Король Лир", "Никто не хотел умирать" - литовец Йонас Грицюс умер на 93-м году жизни. Об этом в понедельник со ссылкой на его близких сообщило национальное радио LRT.

Ушел из жизни мастер, которого считают отцом всех литовских кинооператоров, создатель неподражаемого языка кино, отметила радиостанция.

Соболезнования в связи со смертью легенды литовского и советского кинематографа выразил президент республики Гитанас Науседа. "Мы будем вспоминать его как виртуоза киноискусства и эстетики, внесшего значительный вклад в становление литовской кинематографической школы. Его творческая деятельность стала исключительным феноменом культуры Литвы", - приводит пресс-служба слова главы государства.

Признание в мире кино пришло к Грицюсу - выпускнику ВГИКа - после работы над фильмом режиссера Григория Козинцева "Гамлет" (1964 год, специальный приз Венецианского кинофестиваля), однако это не было их первой совместной работой. Еще в 1957 году они сняли ленту "Дон Кихот".

В 1965 году Грицюс с режиссером Витаутасом Жалакявичюсом снял на Литовской киностудии фильм "Никто не хотел умирать". Он стал визитной карточкой и открыл путь в кино актерам Донатасу Банионису, Юозасу Будрайтису, Регимантасу Адомайтису. Действие разворачивается в 1947 году в литовской деревне, часть жителей которой приняла советскую власть, часть сочувствует "лесным братьям". За эту работу Грицюс был удостоен Государственной премии СССР.

Художественная лента, впервые рассказывающая о "лесных братьях", получила признание как в Литве, так и во всем СССР. По случаю 100-летия кинематографа ЮНЕСКО внесла фильм "Никто не хотел умирать" в список 100 наиболее значимых мировых кинопроизведений.