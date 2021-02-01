Фильм-победитель "Кинотавра"-2020 "Пугало" Дмитрия Давыдова выйдет в прокат 25 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Якутская мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова, получившая главный приз на фестивале "Кинотавр" в 2020 году, выйдет в российский прокат 25 февраля. Об этом сообщает в понедельник прокатная компания "ПРОвзгляд"

"Кинопрокатная компания "ПРОвзгляд" и журнал "Искусство кино" выпускают фильм-победитель "Кинотавра"-2020 в широкий российский прокат 25 февраля", - рассказали в пресс-службе.

Главный приз "Кинотавра" в 2020 году впервые достался якутскому фильму. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль, ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай, для которой это стало дебютом в кинематографе, и вручили приз Гильдии кинокритиков России.

Лента Дмитрия Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Жители села сторонятся знахарки, но по ночам приходят к ней с просьбами помочь избавиться от болезней. Женщина знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела. "Пугало" стало третьей полнометражной картиной режиссера.