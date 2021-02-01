Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выставка "А это чей портрет?", где представлено 70 работ, пройдет в фонде In Artibus с 4 февраля по 25 апреля. Среди экспонатов произведения Федора Рокотова и Василия Тропинина, сообщает пресс-служба организаторов выставки.

"Эта выставка посвящена одному жанру. Семьдесят лиц, почти столько же авторов - художников разного происхождения, способностей и социального статуса, из которых сложилось явление, известное под конвенциональным названием русская школа", - говорят в пресс-службе.

Посетители увидят живописные и графические работ ХVIII-ХIХ веков из собрания музея Тропинина и частных коллекций. Основная часть экспозиции - произведения, принадлежащие музею Тропинина и московских художников его времени. Около половины представленных портретов из фондов музея были в коллекции советского музейного деятеля, основателя музея Тропинина и московских художников его времени Феликса Вишневского. В экспозиции работы кисти Василия Тропинина, Федора Рокотова, Владимира Боровиковского и других художников.

Также на выставке покажут работы из частных коллекций. Среди прочих это произведения из собрания основателя In Artibus Инны Баженовой. В частности, работа Федора Рокотова "Портрет неизвестной с фисташковыми лентами" и пастель Алексея Венецианова "Портрет неизвестной с книгой". Как рассказывают организаторы, последняя была обнаружена литературным критиком, искусствоведом Ильей Зильберштейном в Париже в 1960-е. Она вернулась на родину лишь в 2009 году.