Disney создаст сериал по мотивам фильма "Черная пантера"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация The Walt Disney Company продлила на пять лет соглашение с режиссером фильма "Черная пантера" (Black Panther) Райаном Куглером. Как сообщил в понедельник журнал Deadline, новая сделка помимо сиквела фильма предусматривает создание сериала по мотивам истории о скрытой в Африке территории Ваканды.

"Райан смог с помощью "Черной пантеры" воплотить в жизнь принципиально новую историю и потрясающих персонажей, в выразительном и запоминающемся ключе. Мы в восторге от укрепления наших отношений и с нетерпением ждем повествования новых историй вместе с Райаном и его командой", - приводит издание слова исполнительного председателя правления корпорации Боб Айгер.

Первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в 2018 году. Фантастический фильм завоевал четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена "Оскара" в трех номинациях.