"Гоголь-центр" объявил планы на 2021 год

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова отмечает во вторник восьмилетие своего существования. В день рождения коллектива, основанного 2 февраля 2013 года, по сложившейся традиции подводят итоги минувшего творческого года и объявляют планы на новый сезон, в котором ожидается как минимум пять премьер, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня "Гоголь-центру" исполняется восемь лет. В день рождения мы традиционно рассказываем о наших планах. Несмотря на то, что прошлый год научил нас не строить никаких планов, мы надеемся, что в 2021 мы выпустим ряд проектов, связанных не только с театром, но и с современным искусством, которому мы всегда уделяем особое внимание", - сказала собеседница агентства.

Но прежде она процитировала художественного руководителя Кирилла Серебренникова, который подвел итоги минувшего восьмилетия. "Можно подвести некоторые итоги за восемь лет работы "Гоголь-центра", - заявил режиссер. - За эти годы в театре на улице Казакова, 8 произошло множество событий, его посетили сотни тысяч зрителей, мы заработали немало денег, а аншлаги стали постоянным явлением".

По словам худрука, число зрителей, посетивших "Гоголь-центр", за восемь лет составило примерно 1 млн человек. "Мы выпустили 60 премьер, совершили 35 гастрольных поездок, в рамках которых показали 65 спектаклей", - продолжил он.

"Общая выручка за проданные билеты уже приближается к миллиарду рублей. А самое приятное то, что заполняемость нашего зала составляет 98%", - перечислил Серебренников.

Он также добавил, что "среди драматических театров именно у "Гоголь-центра" самые популярные страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, YouTube". "За время карантина наши трансляции посмотрели более миллиона человек", - констатировал худрук "Гоголь-центра".

Премьеры 2021

Что касается премьер 2021 года, то их перечень в пресс-службе начали со спектакля "Человек без имени".

"В феврале мы выпускаем спектакль "Человек без имени" о писателе Владимире Одоевском (1803-1869). Сегодня его помнят как автора "Городка в табакерке", но мало кто знает о его страсти к алхимии, гастрономии, технологиям будущего и изобретению музыкальных инструментов", - рассказала собеседница агентства. Она проинформировала, что пьесу по произведениям Одоевского написал Валерий Печейкин, а авторами спектакля стали Петр Айду, Александр Барменков, Кирилл Серебренников и Никита Кукушкин, который сыграет главную роль - князя Одоевского. "Специально для "Человека без имени" композитор Петр Айду создал механическую музыкальную инсталляцию из десяти пересобранных пианино - этот огромный инструмент занимает почти всю сцену и внутри него будет существовать главный герой, пытающийся воссоздать свое имя, обмануть судьбу и реализовать фантастические идеи", - обозначила замысел постановки представитель пресс-службы.

Следующей премьерой, которая запланирована на апрель, она назвала спектакль "Страх и отвращение в Москве". "Легендарный роман Хантера Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" - это на 100% американская история конца 1960-х годов, которую непросто интерпретировать в реалиях России: в нашей культуре не было хиппи движения, культа психоделических наркотиков, поиска американской мечты, Лас-Вегаса и много чего еще. И гонзо-журналистики, родоначальником которой был Томпсон, тоже было немного. Поэтому автор пьесы Егор Прокопьев не инсценирует роман Томпсона, а вместе с режиссером Филиппом Авдеевым скорее собирает коллаж из своих впечатлений от текста, биографии автора, его мифа и собственных представлений о страшном и отвратительном в современном городе", - пояснила представитель пресс-службы.

Она добавила, что еще одной важной деталью премьеры станет возвращение на сцену Владимира Епифанцева, который сыграет сразу несколько ролей. В постановке также заняты Савва Савельев, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Сергей Муравьев, Василий Михайлов, Артем Шевченко, Ирина Выборнова, Юлия Лобода, Настя Вядро.

Третья премьера в "Гоголь-центре" намечена на осень. Это будет спектакль под названием "Буковски". Его режиссером станет Антон Федоров. "Прежде поставивший в "Гоголь-центре" спектакль "Петровы в гриппе", он отходит от современной русской литературы и продолжает линию американской прозы XX века, - уточнили в пресс-службе. - Главным героем его нового спектакля станет крайне противоречивый писатель, основатель "грязного реализма" Чарльз Буковски. Антон Федоров создает один день из жизни этого автора: утром он воскресает, вечером умирает, а между этими событиями рождается мир его романов и рассказов, внутри которого и живет сам Буковски, фиксируя эту неприглядную жизнь на бумаге".

В пресс-службе сообщили, что худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников намерен в 2021 году инсценировать сатирический роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина "История одного города". Сам режиссер прокомментировал свою задумку. "История одного города" - это летопись вымышленного города Глупова, где постоянно меняются градоначальники, а народ живет странной, страшной и местами смешной жизнью. Я давно собирался поработать с этим блестящим текстом. Михаил Евграфович - безупречный стилист, сатирик с острым глазом знатока человеческой породы и убежденный мизантроп. Все это дико интересно для театра в любой из его форм", - считает режиссер.

Другие проекты

В числе других проектов в "Гоголь-центре" назвали поэтическое обозрение по сценарию Андрея Вознесенского и текстам современной рэп-поэзии "Берегите ваши лица".

"Вопросы совести вновь важны и актуальны, как и 50 лет назад, когда в театре на Таганке вышел спектакль Юрия Любимова по сценарию Андрея Вознесенского "Берегите ваши лица". Он прошел всего три раза и был немедленно запрещен тогдашней властью. Именно в нем впервые прозвучала песня Владимира Высоцкого "Охота на волков", - напомнили в пресс-службе, подчеркнув, что новый спектакль будет создан совместно с Центром Андрея Вознесенского.

Кроме того, в новом сезоне в "Гоголь-центре" намерены уделить отдельное внимание коллаборации с современными художниками. "Все восемь лет мы так или иначе взаимодействовали с современным искусством, проводили выставки, делали арт-объекты частью пространства "Гоголь-центра". Сегодня у нас можно увидеть инсталляцию "Павильон для топорного чтения от Нестора Энгельке из группы "Север 7", над главным входом в театр зрителей встречает огромная фреска Глеба Солнцева, а дизайн последней коллекции нашего мерча создан совместно с тремя известными художниками. В новом сезоне мы хотим выделить эти отношения в отдельное направление - "Гоголь-арт", куратором которого станет искусствовед Евгения Гершкович", - заключили в пресс-службе.