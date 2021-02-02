Умер актер Хэл Холбрук

ТАСС, 2 февраля. Американский актер Хэл Холбрук, номинировавшийся на премию "Оскар" за роль в фильме "В диких условиях" (2007), умер в возрасте 95 лет. Об этом во вторник сообщила на своем сайте газета The New York Times со ссылкой на помощницу актера.

По информации издания, Холбрук умер 23 января в своем доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.

Актер известен прежде всего за роль Марка Твена - американского писателя, автора романов "Приключения Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Финна", "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура". Холбрук начал играть Марка Твена еще на репетициях в университете в 1947 году, а в 1959 впервые сыграл его в Нью-Йорке в Бродвейском театре на 41-й улице в пьесе "Марк Твен сегодня вечером". В 1966 году он получил за эту роль театральную премию "Тони".

Холбрук также сыграл в фильмах "Вся президентская рать" (1976), "Похищение президента" (1980), "Звездная палата" (1983), "Фирма" (1993), "Воды слонам!" (2011), "Линкольн" (2012) и во многих других.