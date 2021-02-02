Редкие фильмы из архивов Госфильмофонда покажут на портале "Культура.РФ"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 20 редких фильмов из архивов Госфильмофонда ежемесячно будут размещаться в открытом доступе на портале "Культура.РФ" по проекту "Открытая коллекция". В первой подборке зрителей ожидают картины о Великой Отечественной войне, экранизации классики и кино для детей, сообщили ТАСС в Госфильмофонде.

"Проект "Открытая коллекция" предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи и сотрудники научного отдела Госфильмофонда России", - сказала гендиректор Госфильмофонда Елена Филатова, которую процитировали в пресс-службе.

В первом выпуске проекта 23 картины. Среди них: "Господа Скотинины" (1926) Григория Рошаля по мотивам комедии "Недоросль" Дениса Фонвизина, агитфильм о борьбе против эксплуататоров с помощью мощного оружия "Луч смерти" (1925), запрещенная до 1959 года музыкальная комедия Бориса Барнета "Славный малый" (1942), военная мелодрама "Актриса" (1942). Самый старый фильм подборки - историческая постановка "300-летие царствования дома Романовых", снятая еще в 1913 году. Картина начинается с рассказа о событиях Смутного времени, заканчивается документальными кадрами коронации Николая II.

Директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков подчеркнул, что аудитория получит возможность ознакомиться "с настоящими жемчужинами российского кино". "Мы рады, что именно "Культура.РФ" станет главной площадкой для реализации этого проекта", - сказал он.