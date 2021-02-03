Источник: власти Москвы не продлят контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым. Об этом ТАСС сообщил в среду осведомленный источник.

"Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - сказал собеседник агентства. Сам Серебренников в беседе с ТАСС подтвердил, что его контракт "заканчивается в двадцатых числах февраля", но от дальнейших комментариев отказался.

ТАСС запросил комментарий Департамента культуры Москвы.

2 февраля "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. В день рождения в театре рассказали о своих планах на 2021 год. Предполагается, что "Гоголь-центр" выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Серебренников возглавил театр в 2012 году.