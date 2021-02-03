"Гоголь-центр" в свой день рождения наградил Чулпан Хаматову и Евгения Миронова

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова отметил во вторник восьмилетие своего существования. В день рождения коллектива, основанного 2 февраля 2013 года, по сложившейся традиции состоялся внутренний "семейный" праздник с концертной программой и церемонией награждения памятными значками наиболее отличившихся, в число которых попали и приглашенные звезды - Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

"Каждый год 2 февраля мы проводим праздник по случаю дня рождения. Наш театр открылся в этот день", - сказал худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. "Потом мы стали исследовать, что еще происходило в этот день. К примеру, во Франции был издан роман Джеймса Джойса "Улисс", Вацлав Гавел стал президентом Чехии, родился Валерий Чкалов [советский летчик-испытатель]. В этот же день был расстрелян Мейерхольд", - продолжил свою речь Серебренников. "А еще 2 февраля - это День сурка", - напомнил он. "Это то, что повторяется всегда, поэтому каждый год, вот уже восемь лет подряд "Гоголь-центр" вместе с друзьями отмечает свой день рождения. Пусть так будет вечно", - пожелал худрук.

Он напомнил, что в этот день "Гоголь-центр" проводит традиционный ритуал. "Мы вручаем значки за достижения предыдущего года", - пояснил Серебренников и приступил к церемонии награждения, которую провел в дуэте с актером Алексеем Аграновичем.

Церемония награждения

Первой ювелирный памятный знак из серебра и эмали получила актриса "Гоголь-центра" Людмила Гаврилова. Вслед за ней были отмечены артистки Мария Поезжаева, Яна Иртеньева, а также руководитель гримерного цеха Вета Саидова, руководитель костюмерного цеха Татьяна Долотова, заведующий монтировочным цехом Александр Корчагин. Затем награды вручили продюсеру Инне Солодковой и директору музея истории ГУЛАГа Роману Романову.

"А теперь значок уходит в Ригу", - объявил Серебренников. И на экране возник награжденный, которым стал бывший директор Национального театра Латвии Оярс Рубенис. Еще одним награжденным из-за рубежа оказался режиссер и художественный руководитель берлинского театра "Шаубюне" Томас Остермайер, выразивший благодарность по видеосвязи.

А вот спецприз от "Гоголь-центра" достался российским актерам Чулпан Хаматовой и Евгению Миронову. Их наградили за спектакль "Горбачев", который идет в Театре наций.

"Не знаю, что говорить. Я вас всех очень люблю", - призналась со сцены Чулпан Хаматова, и зал ответил ей овацией.

"Вы так каждый год справляете как последний? Я вам желаю на 10-й, 20-й год вот так же на полную катушку, так честно, так круто, с такой любовью отмечать свой день рождения. И пусть вас всех объединяет любовь", - пожелал Евгений Миронов.

Праздник, перемежавшийся концертными номерами, продолжался до глубокой ночи. Завершая торжественную часть, Серебренников подвел итог сделанного "Гоголь-центром". "За восемь с половиной лет мы сделали 60 спектаклей, побывали в 35 гастрольных турах и прославились на весь мир. Нас посетил миллион зрителей. И мы заработали почти миллиард на продаже билетов", - сказал худрук. А лично от себя добавил: "Все 8,5 лет я провел в большой любви. Мой театр стал вашим театром. Спасибо судьбе и всем вам, лучшим людям на планете, за эти мои 8,5. Это то, что останется со мной на оставшуюся бесконечность".