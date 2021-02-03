Самым популярным на Неделе российского кино в США стал фильм "Штетл" Екатерины Устиновой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "Штетл" Екатерины Устиновой об исчезающих еврейских местечках стал наиболее популярным на Неделе российского кино, которая прошла в Нью-Йорке в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии "Рок".

Неделя российского кино прошла в Нью-Йорке с 23 по 29 января. "В этом году российская студия "Рок" представила американским кинозрителям неожиданные и очень разные по своей сути картины российских режиссеров, некоторые из которых уже получили награды в Венеции и на других осенних фестивалях. Многие картины были вдохновлены реальными событиями и людьми, которые формировали Россию в прошлые десятилетия в разных сферах, будь то спорт, музыка, литература... Это был год неопределенности, поэтому картины, вышедшие на экраны во время пандемии, заслуживают особого уважения", - отметил Алексей Учитель, основатель студии "Рок", выступающей одним из организаторов смотра.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, наиболее популярным стал документальный фильм "Штетл" Екатерины Устиновой. Его посмотрели более 250 зрителей, половина из которых приняла активное участие в дискуссии с режиссером.

Всего зрителям в США представили 18 отечественных картин. Среди них "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Глубже!" Михаила Сегала, "Город уснул" Марии Игнатенко, "Гипноз" Валерия Тодоровского, "Сентенция" Дмитрия Рудакова, "Стрельцов" Ильи Учителя. На открытии смотра показали фильм "Цой" Алексея Учителя.

Картины собрали свыше 1 100 просмотров, участие во встречах с режиссерами и главными героями документального кино, представленного на фестивале, приняли более 100 зрителей.