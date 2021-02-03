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Клип группы "Би-2" отмечен двумя наградами кинофестиваля в Нью-Йорке

Он получил премию за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Видеоклип на песню "Бог проклятых" российской рок-группы "Би-2" завоевал две награды New York Cinematography Awards. Об этом музыканты сообщили на странице группы в Facebook.

"Тем временем "Бог проклятых" получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards - за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео", - написали они.

Клип, срежиссированный Владимиром Бесединым, был представлен 25 ноября 2020 года. Он рассказывает о ребенке, отвергнутом родителями и обществом.

New York Cinematography Awards ежемесячно объявляет победителей. Целью премии является поощрение новых авторов и студентов-кинематографистов. Как отмечается на сайте фестиваля, жюри оценивает качество картин, креативность и умение талантливо рассказать историю.

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