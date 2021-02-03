В России появится единая база данных о музыкальных инструментах и смычках

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил положение о единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках, создаваемой в рамках закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей". Постановление от 2 февраля размещено в среду на портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 11 статьи 35 закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемое положение о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках", - сказано в документе.

База будет содержать идентификационную информацию об инструменте (наименование, время и место изготовления, размеры, описание), сведения о нанесенной маркировке или отказе от нее, сведения о включении в состав Музейного фонда РФ, экспертное заключение, информацию о собственнике или пользователе инструмента, данные паспорта на инструмент и разрешения Министерства культуры РФ на временный вывоз, а также изображение инструмента.

Изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей" были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Они предусматривают маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы РФ и оформление паспортов на них.