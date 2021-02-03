В Нижнем Новгороде пройдет выставка итальянского искусства

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует организовать в Нижнем Новгороде, который отметит в этом году 800-летие, масштабную выставку итальянского искусства. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду заместитель директора по региональному развитию Пушкинского музея Екатерина Кочеткова.

"Как вы знаете, Нижний Новгород в этом году празднует свое 800-летие. В связи с этим запланирована очень большая программа событий по всему городу. И Пушкинский музей в ней тоже принимает большое участие. Помимо тех проектов, которые будут в Арсенале, музей планирует сделать выставку в Нижегородском художественном музее. Это будет выставка, посвященная итальянскому искусству из коллекций музеев Поволжья", - рассказала Кочеткова.

Куратором проекта станет главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, крупнейший специалист по итальянскому Возрождению Виктория Маркова.

Кочеткова напомнила, что в центре современного искусства Арсенал (с 2020 года - Волго-Вятском филиале Пушкинского музея) проводится фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари - "Вазари". "У нас есть идея сделать в рамках этого фестиваля проект с участием коллекций Пушкинского музея. Проект, который позволит нам посмотреть на Средневековье в довольно неожиданной и очень современной перспективе", - сообщила она, добавив, что пока не будет раскрывать всех подробностей.

Также запланирован крупный проект, который соединит современное российское искусство с коллекциями Пушкинского музея. Его планируется начать в этом году. На первом этапе в нем будут задействованы все филиалы музея в разных городах. Затем в нижегородском Арсенале покажут итоги этого масштабного проекта.

Помимо этого, есть планы с участием зарубежных собраний, но, как отметила Кочеткова, об этом пока рано говорить, учитывая текущие обстоятельства, связанные с пандемией.