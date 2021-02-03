Умерла киновед Лидия Зайцева

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Советский и российский киновед Лидия Зайцева, мастер киноведческого отделения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщил ТАСС в среду декан сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Вячеслав Марусенков.

"Лидии Алексеевны не стало сегодня. Это замечательный педагог, ученый, специалист, воспитавший немало выдающихся людей. Конечно, это большая утрата для ВГИКа и для киноведения в целом", - сказал Марусенков.

Лидия Зайцева родилась в 1931 году в Москве. Она окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру ВГИКа. Зайцева служила с 1963 года на сценарно-киноведческом факультете института, в 1974 году стала руководителем мастерской киноведения. Среди ее сочинений - публикации "Образный язык кино", "Кино и литература", "Выразительные средства кино", "Рождение российского кино" и другие.

Зайцева удостоилась звания Заслуженный работник культуры РФ, она была кавалером ордена Дружбы (за большой вклад в развитие киноискусства), членом Союза кинематографистов РФ. Среди ее наград - грамота Минкультуры РФ.