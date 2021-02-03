В Петербурге к 175-летию Карла Фаберже выпустят коллекционную марку и памятные медали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Коллекционную марку, специальный конверт и памятные медали выпустят в Санкт-Петербурге к 175-летию со дня рождения знаменитого ювелира Карла Фаберже, которое будет отмечаться в конце мая этого года, сообщила ТАСС в среду заместитель директора Музея Фаберже по связям с общественностью Екатерина Пучкова. Проекты будут реализованы при участии музея.

"30 мая исполняется 175 лет со дня рождения Карла Фаберже, шедевры которого хранит наш музей. Мы сейчас очень активно готовимся к этому юбилею. Из ярких событий: совместно с АО "Марка" будут выпущены конверт и коллекционная марка, посвященные именно юбилею Фаберже. С конца мая их можно будет увидеть в отделениях "Почты России". Также состоятся торжественная церемония гашения и представления этой марки. Думаю, для коллекционеров это будет интересный выпуск. Кроме того, "Императорский монетный двор" при участии Музея Фаберже выпустит несколько коллекционных памятных медалей. Тоже к этому юбилею", - сказала собеседница агентства.

По словам замдиректора, музей намерен "максимально широко" отмечать юбилейную дату, но итоговая программа мероприятий будет определяться с учетом ограничений из-за коронавируса, которые будут действовать в городе. "У Музея Фаберже в планах были и специальные мероприятия для посетителей, мы думали о музыкальной программе, но будем информировать горожан по ходу подготовки", - добавила она.

Работа музея в условиях эпидемии

Вместе с тем, отметила Пучкова, на фоне ограничительных мер музей пока приостановил выставочные проекты. "Поскольку те выставки, которые мы организуем, традиционно собирают очень большое количество посетителей, то мы решили дождаться полностью снятия всех мер, которые мы сейчас соблюдаем в обязательном порядке", - сказала она. Музей, который пользовался большой популярностью у иностранных туристов, в настоящее время сосредоточил усилия на привлечении гостей из российских регионов.

Ценовая политика музея осталась прежней. "У нас действуют скидки для студентов, школьников и пенсионеров, все социальные льготы, которые у нас были, они сохранились. Более того, у нас появился бесплатный аудиогид онлайн для того, чтобы посетители смогли слушать его и с телефона", - рассказала замдиректора.

Музей открыт как для индивидуальных посетителей, так и экскурсионных групп. В настоящее время максимальное число участников экскурсий составляет пять человек. Вход в музей осуществляется по сеансам. "Каждые 10 минут мы можем пускать по 10 человек. Количество человек в каждом сеансе определяется теми площадями, которыми обладает музей. Билеты можно купить онлайн или в кассах", - пояснила Пучкова. В музее действует разделение потоков посетителей, всем гостям предоставляют возможность обработать руки антисептиком, проверяют наличие масок.

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко во время общения с журналистами, посвященного принятым в Музее Фаберже мерам безопасности, назвал площадку "одним из крупнейших и лучших частных музеев федерального значения". По его словам, городские власти контролируют соблюдение противовирусных мер как в государственных, так и негосударственных учреждениях культуры. "Музей Фаберже - это один из образцовых музеев, и здесь действительно соблюдаются все требования", - отметил он.

О музее

Музей Фаберже открылся в Санкт-Петербурге в 2013 году в отреставрированном Шуваловском дворце. Организацией-учредителем музея выступил культурно-исторический фонд "Связь времен", основанный в 2004 году с целью возвращения в Россию утраченных культурных ценностей.

Основу коллекции составило собрание пасхальных яиц фирмы Фаберже, приобретенных бизнесменом Виктором Вексельбергом в 2004 году у наследников американского газетного магната Малькольма Форбса. С этого момента началось формирование нового фонда русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства. На сегодняшний день он насчитывает уже более 4 тыс. единиц хранения, до 2020 года музей входил в десятку самых посещаемых музеев России.