Организаторы "Евровидения" исключили традиционный формат проведения конкурса в 2021 году

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" исключили привычный для всех формат проведения мероприятия в 2021 году и сейчас решают, по какому сценарию пройдет конкурс. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте устроителей конкурса.

"В ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса Европейский вещательный союз, голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS, а также город Роттердам исключили, что 65-й конкурс может пройти в обычном режиме в 2021 году", - отмечается в сообщении. "Евровидение" определенно состоится в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", - подчеркнул исполнительный директор "Евровидения" Мартин Остердаль.

При этом он добавил, что здоровье и безопасность всех участников музыкального состязания являются главным приоритетом для организаторов. "Мы внимательно следим за событиями в мире и продолжаем изучать и планировать три пересмотренных сценария [проведения конкурса], о которых было впервые объявлено осенью прошлого года", - заметил Остердаль.

Вместе с тем, как уточнили организаторы, они сосредоточат усилия на реализации второго сценария проведения мероприятия, согласно которому всем участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, если исполнители не смогут лично присутствовать на состязании из-за пандемии, они смогут использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений. Те артисты, которые приедут в Нидерланды, будут выступать на сцене вживую. Мероприятия в Роттердаме пройдут в соответствии с установленными требованиями безопасности.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Возможные сценарии "Евровидения-2021"

В середине сентября 2020 года организаторы конкурса представили четыре основных сценария проведения мероприятия в 2021 году, которые впоследствии были пересмотрены. Первый вариант предполагал привычный для всех формат в присутствии зрителей в концертном зале Ahoy с участием исполнителей и делегаций из разных стран. Кроме того, конкурсанты могли бы посетить многочисленные мероприятия как в самом Роттердаме, так и в его окрестностях.

В соответствии со вторым сценарием, всем присутствующим необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Третий вариант проведения конкурса также подразумевает соблюдение социального дистанцирования, ограничение числа зрителей или полное их отсутствие. Артисты и члены делегаций из разных стран не смогут приехать в Роттердам, но будет организована трансляция их живых выступлений. Согласно четвертому сценарию, музыкальный конкурс будет проходить без зрителей, а все участники выступят из своих стран.