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Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Церемония вручения наград состоится 28 февраля
© Joe Seer/Shutterstock/FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Стали известны номинанты на премию "Золотой глобус". Оглашение претендентов на победу состоялось в среду и демонстрировалось на официальном сайте награды.

Уже известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоена американская актриса, обладательница четырех премий "Оскар" 83-летняя Джейн Фонда. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату шести премий Emmy 98-летнему Норману Лиру.

"Лучший драматический фильм"

  • "Отец" (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера
  • "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао  
  • "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера
  • "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел
  • "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) режиссера Аарона Соркина

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл" 

  • "Великая" (The Great, 2020)
  • "Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020)
  • "Бортпроводница" (The Flight Attendant, 2020)
  • "Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020)
  • "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020)

"Лучший режиссер"

  • Дэвид Финчер ("Манк")
  • Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
  • Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
  • Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами")
  • Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

"Лучший драматический телесериал"

  • "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019)
  • "Корона" (The Crown, 2016-2020)
  • "Озарк" (Ozark, 2017-2020)
  • "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country, 2020)
  • "Рэтчед" (Ratched, 2020)

"Лучшая комедия или мюзикл"

  • "Борат 2" (2020) режиссера Джейсона Уолинера
  • "Гамильтон" (2020) режиссера Томаса Каила
  • "Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020) режиссера Макса Барбакова
  • "Выпускной" (2020) режиссера Райана Мерфи
  • "Мьюзик" (2021) режиссер - певица Sia

"Лучший мини-сериал или телефильм"

  • "Ход королевы"(The Queen’s Gambit, 2020)
  • "Нормальные люди" (Normal People, 2020)
  • "Голос перемен" (Small Axe, 2020)
  • "Неортодоксальная" (Unorthodox, 2020)
  • "Отыграть назад" (The Undoing, 2020)

78-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год состоится 28 февраля 2021 года. На фоне пандемии нового коронавируса она пройдет в режиме видеотрансляции, которая будет вестись одновременно из банкетного зала Rainbow Room в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля Beverly Hilton в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). 

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

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