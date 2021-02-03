Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Стали известны номинанты на премию "Золотой глобус". Оглашение претендентов на победу состоялось в среду и демонстрировалось на официальном сайте награды.

Уже известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоена американская актриса, обладательница четырех премий "Оскар" 83-летняя Джейн Фонда. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату шести премий Emmy 98-летнему Норману Лиру.

"Лучший драматический фильм"

"Отец" (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера

"Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао

"Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера

"Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел

"Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) режиссера Аарона Соркина

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл"

"Великая" (The Great, 2020)

"Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020)

"Бортпроводница" (The Flight Attendant, 2020)

"Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020)

"Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020)

"Лучший режиссер"

Дэвид Финчер ("Манк")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами")

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

"Лучший драматический телесериал"

"Мандалорец" (The Mandalorian, 2019)

"Корона" (The Crown, 2016-2020)

"Озарк" (Ozark, 2017-2020)

"Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country, 2020)

"Рэтчед" (Ratched, 2020)

"Лучшая комедия или мюзикл"

"Борат 2" (2020) режиссера Джейсона Уолинера

"Гамильтон" (2020) режиссера Томаса Каила

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020) режиссера Макса Барбакова

"Выпускной" (2020) режиссера Райана Мерфи

"Мьюзик" (2021) режиссер - певица Sia

"Лучший мини-сериал или телефильм"

"Ход королевы"(The Queen’s Gambit, 2020)

"Нормальные люди" (Normal People, 2020)

"Голос перемен" (Small Axe, 2020)

"Неортодоксальная" (Unorthodox, 2020)

"Отыграть назад" (The Undoing, 2020)

78-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год состоится 28 февраля 2021 года. На фоне пандемии нового коронавируса она пройдет в режиме видеотрансляции, которая будет вестись одновременно из банкетного зала Rainbow Room в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля Beverly Hilton в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.