Валерий Гергиев открыл неделю Рихарда Вагнера в Мариинском театре оперой "Парсифаль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев открыл в среду в Мариинском театре неделю Рихарда Вагнера. Под управлением маэстро на Новой сцене прозвучала опера "Парсифаль", сообщила пресс-служба театра.

"В Мариинском театре начинается неофициальный "фестиваль Вагнера": на одной неделе, с 3 по 7 февраля, под управлением Валерия Гергиева прозвучат "Парсифаль", "Тангейзер" и "Лоэнгрин". Кроме оперных полотен можно будет услышать цикл "Пять песен на стихи Матильды Везендонк", который исполнит в Концертном зале меццо-сопрано Юлия Маточкина", - рассказали в пресс-службе.

Именно с "Парсифаля" в 1997 году в Мариинском началась "новая вагнеровская эра". Этот спектакль стал первым вестником возвращения вагнеровской традиции в Россию. За два минувших десятилетия театр стал цитаделью русского вагнеризма, а труппа освоила почти все наследие композитора. В планах труппы - постановка оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры", фрагменты которой уже прозвучали в концертном исполнении в августе и октябре минувшего года.

В каждой из трех опер участвует образцовый состав солистов. Роль Ортруды в "Лоэнгрине" впервые исполнит приглашенная звезда Екатерина Губанова. Дебютом будет и выступление Ирины Чуриловой в партии Эльзы в той же опере, Сергей Скороходов исполнит титульные партии в "Тангейзере" и "Лоэнгрине", а Михаил Векуа - в "Парсифале".

Рихард Вагнер - один из самых любимых композиторов Гергиева. Его достижением стало обращение к вагнеровской тетралогии "Кольцо нибелунга", с успехом показанной на родине композитора. Все четыре оперы "Кольца" впервые были поставлены на русском языке в Императорском Мариинском в начале ХХ века. У театра был тогда специальный абонемент, включавший эту тетралогию и спектакль "Тристан и Изольда" в постановке Всеволода Мейерхольда.