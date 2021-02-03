Фестиваль документального кино "Путь к причалу" пройдет в Калининграде к 75-летию области

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Музей Мирового океана в Калининграде с 8 по 11 февраля проведет фестиваль документального кино "Путь к причалу", приуроченный к 75-летию образования Калининградской области, который отмечается в 2021 году. Будут представлены работы местных документалистов о становлении рыбной отрасли региона, научных исследованиях, судостроении и экологии моря, сообщила в среду пресс-служба музея.

"Показ включает фильмы в заявленных номинациях фестиваля: "История", "Наука", "Образование", "Экология", "Технологии", "Люди моря". Фильмы о достижениях в морской отрасли, истории предприятий региона, судьбах людей, связанных с морем, предоставили ГТРК "Калининград", Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация"), группа компаний "За Родину!", ООО "Лукойл-Калининградморнефть", НТРК "Каскад", филиал ФГУП "Росморпорт", Балтийская госакадемия рыбопромыслового флота, творческие студии, учреждения образования, клубы водных видов спорта и многие другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего на фестиваль заявлено более 90 любительских и профессиональных работ, уточнили ТАСС в музее. В кинодокументах представлены уникальные кадры хроники китобойного промысла, строительства кораблей и судов, гонок на яхтах, морских походов научно-исследовательских судов, укрепления берегов и многие другие яркие истории о море и морском деле. Музей организует фестиваль в рамках празднования юбилея области при поддержке регионального правительства.

Современная Калининградская область занимает около трети территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. По решению Потсдамской конференции 1945 года по итогам Второй мировой войны вместе с Кенигсбергом (ныне Калининград) была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.