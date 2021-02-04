РАМТ по-новому поставил комедию Грибоедова "Горе от ума"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) представит в четверг премьеру комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" в новой постановке своего художественного руководителя народного артиста РСФСР Алексея Бородина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В 2021 году Российскому академическому молодежному театру исполнится 100 лет, и первой премьерой юбилейного года станет спектакль "Горе от ума". Наш художественный руководитель Алексей Владимирович Бородин обращается к легендарной пьесе Александра Сергеевича Грибоедова и приглашает нас по-новому взглянуть на извечную проблему противостояния личности и эпохи, времени и человека, который находит или не находит "оскорбленному чувству уголок", - сказала собеседница агентства.

Она поделилась размышлением о том, что нового могут рассказать людям XXI столетия герои пьесы, написанной 200 лет назад, чьи реплики, а главное - убеждения, казалось бы, прекрасно известны всем еще со школьной скамьи. "К вам Александр Андреич Чацкий!" Да-да, тот самый - резкий, саркастичный, и за словом в карман не лезет: "Служить бы рад, прислуживаться тошно!", "А судьи кто?", "Дома новы, а предрассудки стары". И красавица Софья все так же как будто влюблена в Молчалина, и отец ее, московский барин Фамусов, все еще держит открытый дом, а князья Тугоуховские до сих пор не выдали замуж дочерей", - вкратце обозначила содержание классической пьесы представитель пресс-службы.

"Исполнителями ролей выступают Максим Керин (Чацкий), Алексей Веселкин (Фамусов), Ирина Таранник (Софья), Дарья Семенова (Лиза), Даниил Шперлинг (Молчалин), Александр Рагулин (Скалозуб) и другие актеры", - перечислила представитель пресс-службы.

О спектакле

Сам Алексей Владимирович Бородин в беседе с ТАСС дал комментарий по поводу нового проекта.

"В РАМТе я служу уже 40 лет, поставил множество спектаклей, в числе которых никогда не было "Горя от ума". Как-то не пришлось. Похоже, бывает момент: сейчас или никогда. И он, этот момент, наступил", - заявил Бородин.

По его словам, первоначально спектаклю было дано рабочее название "Горе от ума, или 200 лет спустя". "Смотришь на это, как в зеркало. Через века. Как будто читаешь в первый раз, - поделился режиссер. - У советского прозаика, литературоведа и критика Юрия Тынянова есть роман о Грибоедове "Смерть Вазир-Мухтара", так вот в нем писатель определяет "комедию" как вид трагедии". "Я же воспринимаю "Горе от ума" как яркую "сценическую поэму", - пояснил свою концепцию Бородин.

"Сейчас Чацкий нам всем очень нужен", - подчеркнул он. "Ведь Фамусов когда-то тоже был "чацким". Однако время показало, каким ему надо быть. Очень интересный конфликт между утопией и реальностью, который понимаешь не только умом, но и сердцем", - признался режиссер.

Он сообщил, что не намерен превращать спектакль в "исторический парад". "Мы решили, что сценическое пространство будет оформлено довольно условно, и костюмы также далеки от исторических. В нашем спектакле будет присутствовать сегодняшний день", - заверил Алексей Владимирович.

На вопрос о том, как, по его мнению, публика отнесется к новому прочтению известной пьесы, Бородин дал конкретный ответ. "У нас прошло два предпремьерных показа, зрители живо реагировали, демонстрируя живое восприятие поистине бессмертного произведения", - заключил худрук РАМТ.