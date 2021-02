Форум "Российский кинобизнес" пройдет в апреле 2021 года в Москве в очном формате

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес 2021" пройдет в очном формате с 5 по 8 апреля в Москве, впервые в рамках мероприятия будет организована площадка прямых презентаций проектов для продюсеров и кинопрокатчиков. Об этом ТАСС сообщили организаторы в четверг.

"Второй Международный кинорынок и форум "Российский кинобизнес 2021" состоится с 5 по 8 апреля 2021 года в центре международной торговли", - сообщили организаторы.

Форум "Российский кинобизнес" объединяет представителей дистрибьюторских компаний и кинотеатров, киностудий, продюсерских центров и других направлений киноиндустрии. В дни форума представители кинобизнеса проведут презентации, дистрибьюторы расскажут о запланированных релизах. Ожидается свыше 1,4 тыс. участников.

По словам гендиректора международного кинорынка и форума Екатерины Бордачевой, в период пандемии организаторы вместе с площадкой разработали ряд технологических решений для оснащения большого конгресс-зала, которые позволят трансформировать его в удобное презентационное пространство. Оно будет соответствовать концепции мероприятия и требованиям мер безопасности.

"Основным движком нашего форума остается презентации дистрибьюторских компаний для демонстраторов и цифровых медиа, однако сейчас особенно востребован формат встреч между продюсером и кинопрокатчиком. Мы запланировали One to one площадку, в рамках которой производители проведут презентации новых проектов для дистрибьюторов", - поделилась Бордачева с ТАСС.

Впервые форум "Российский кинобизнес" состоялся в 2019 году, участие в нем приняли такие компании, как Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и "20 век Фокс" (с 2020 года - Walt Disney Studios и Sony Pictures Production and Releasing), Universal Pictures Russia, "Каро Премьер", "Централ Партнершип", "Вольга", "Каропрокат", "Наше кино", "Мегого дистрибьюшн", "Парадиз" и многие другие.