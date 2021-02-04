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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль уличного искусства "Место"

Мероприятие состоится в июне и будет приурочено к 800-летию города

ТАСС, 4 февраля. Пятый фестиваль уличного искусства "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2021 года в рамках празднования 800-летия города. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"В июне 2021 года в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль уличного искусства "Место". Он вошел в событийную программу 800-летия [Нижнего Новгорода]. Помимо ведущих нижегородских стрит-арт-мастеров, к участию планируется пригласить порядка 40 известных российских художников. Организаторы рассчитывают создать более 20 новых объектов уличного искусства", - отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы и экскурсии по местам, где находятся лучшие работы художников стрит-арта в Нижнем Новгороде. По словам зампредседателя правительства региона, министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, фестиваль станет одним из важных событий в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

"Фестиваль "Место" - главное стрит-арт-событие города - привлекает с каждым годом все больше внимания не только нижегородцев, но и туристов. Объекты фестиваля гарантированно становятся точками притяжения. Благодаря художникам Нижний Новгород не только внешне преображается, но и становится местом рождения и трансляции новых смыслов", - цитирует Берковича пресс-служба.

В настоящее время организаторы подбирают объекты для выполнения фестивальных работ. Они появятся, в том числе, на технических объектах и фасадов домов, которые не являются архитектурными памятниками и объектами культурного наследия.

Фестиваль "Место" проводится с 2017 года. Его целью является переосмысление городской среды и создание новых объектов уличного искусства, отмечается на сайте фестиваля.

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РоссияНижегородская область
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