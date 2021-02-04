Государственный Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

Медиаиндекс показывает качественное присутствие объекта в инфополе, учитывает количество сообщений, влиятельность источников, где сообщения вышли, позитив/негатив сообщений и заметность сообщений в СМИ.

"Лидерами рейтинга по качественному показателю "Медиаиндекс" в 2020 году стали Государственный Эрмитаж (405 206,9 ), Третьяковская галерея (347 591,4) и Музей Победы (295 442)", - говорится в сообщении компании.

Среди заметных инфоповодов "Медиалогия" выделила информацию о том, что Apple и Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Третьяковская галерея заняла вторую позицию, среди поводов - открытие после долгого перерыва выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".

Музей Победы занимает третье место. Там, в частности, в ноябре проходил международный форум "Уроки Нюрнберга". Музей организовал онлайн-показы документальных фильмов-свидетельств о главном трибунале ХХ века - Нюрнбергском процессе.

В рейтинге участвовали музеи, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Период исследования: январь - декабрь 2020 года.