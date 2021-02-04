Бахрушинский музей покажет выставку художника Александра Соколова

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бахрушинский музей в Москве откроет 10 февраля выставку художника Александра Соколова, которого называли "советским Пикассо", сообщает пресс-служба музея в четверг.

"С 10 февраля по 14 марта 2021 года в выставочном зале "Каретный сарай" Бахрушинского музея пройдет выставка, посвященная творчеству художника-шестидесятника Александра Соколова. За уникальный авторский стиль его называли "советским Пикассо", - говорится в сообщении.

Соколов работал в различных техниках, а наибольшего успеха достиг в жанре молниеносного шаржа. Среди его работ портреты Эрнеста Хемингуэя, Федерико Феллини, Владимира Высоцкого и многих других. На выставке можно будет увидеть портреты деятелей культуры ХХ и ХХI веков, а также графические серии на разные темы - Вторая мировая война в мировой поэзии ХХ века, французская и советская поэзия.

Также в музее покажут авторскую графику на стихи Расула Гамзатова, сатирические рисунки на пародии Александра Иванова, сатирические эпиграммы "Иронические оды", подборку газетных и журнальных полос популярных изданий в авторском оформлении, графику на тему "Балет" и многое другое.

"Кроме того, в экспозиции можно будет увидеть работы из фондов Бахрушинского музея, приближенные по стилистике к работам Александра Соколова и с разных сторон открывающие жанр шаржа", - добавляют в пресс-службе.

Александр Соколов (1931-2004) - художник, журналист. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа в 1957 году. Был главным художником крупных изданий, сотрудничал с отделами культуры "Литературной газеты", "Огонька", "Советской культуры", "Советского экрана", "Вечерней Москвы", "Журналиста", "Балета", "Московских новостей", "Советского балета" и других.