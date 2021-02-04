Премьера фильма "Северный ветер" Ренаты Литвиновой прошла в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма "Северный ветер" состоялась в столичном кинотеатре "Художественный". Актриса и режиссер Рената Литвинова со сцены поблагодарила всех, кто помог картине состояться, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу сказать слова благодарности, картине очень многие помогали. <…> Хочу представить нашу восхитительную группу. У нас выдающиеся артисты и роли, я про каждого могу сказать, что таких больше нет. Как жаль, что у нас [заполняемость зала составляет] 50%, столько людей остались за бортом. Спасибо, что вы пришли, давайте начнем смотреть картину. Я вас люблю", - сказала Литвинова.

Показ картины состоялся в кинотеатре "Художественный", который еще не открылся для аудитории после комплексной реставрации. Литвинова выступила режиссером ленты, написала для нее сценарий и исполнила одну из главных ролей. Также в фильме задействованы Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.

Музыку для "Северного ветра" написала Земфира Рамазанова. Она не смогла прийти на премьеру, поскольку, по словам Литвиновой, заболела. "Но она мысленно с нами, наш гений", - отметила режиссер. Песню и клип "Злой человек", которая звучит в фильме, опубликовали в понедельник на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Премьеру посетили режиссеры Кирилл Серебренников, Алексей Учитель, Авдотья Смирнова, Константин Богомолов с супругой, ведущей Ксенией Собчак, актрисы Чулпан Хаматова, Анна Михалкова, актер Павел Табаков, продюсер Александр Роднянский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер.

Фильм "Северный ветер" вошел в конкурсную программу Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля, который продлится до 7 февраля. В широкий российский прокат картина выходит 6 февраля при поддержке Первого канала.