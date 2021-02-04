В Петербурге пройдет более 140 мероприятий в честь 200-летия со дня рождения Островского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили подготовку празднования в Петербурге 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского, которое будет отмечаться в 2023 году, на рабочей встрече в Эрмитаже в четверг. Город отметит юбилей драматурга научно-просветительскими проектами, кинопоказами, театральными постановками, всего запланировано более 140 мероприятий, сообщила пресс-служба Смольного.

"Глава города и министр обсудили подготовку празднования в Санкт-Петербурге 200-летия со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского. По указу Президента России эта дата будет широко отмечаться в 2023 году. Губернатор отметил, что в северной столице запланировано более 140 мероприятий - научно-просветительские проекты, выставки, семинары, лекции и кинопоказы, театральные постановки. 200-летию Островского будет посвящен и городской конкурс детских театральных коллективов", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что всем мероприятиям город окажет финансовую и информационную поддержку, поможет в их организации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, Любимова и глава города также обсудили мероприятия, которые состоятся в Петербурге в этом году в честь празднования 800-летия князя Александра Невского. На встрече поднимался и вопрос празднования 350-летия Петра Первого, которое будет отмечаться в 2022 году. Отдельной темой для обсуждения стало участие города в международном проекте Министерства культуры РФ "Русские сезоны". В этом году в нем примут участие Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Академический театр балета Бориса Эйфмана и другие учреждения.

Как отметили в пресс-службе Смольного, Любимова выразила благодарность губернатору за то, что в городе удалось смягчить ограничительные меры на работу театров в новогодние каникулы.

Александр Островский родился 12 апреля 1823 года. Он является автором таких пьес, как "Бедность не порок", "Гроза", "Бесприданница" и других. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения драматурга в ноябре прошлого года.