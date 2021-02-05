В Москве назовут победителей национальной премии в области веб-индустрии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Призы Третьей национальной премии в области веб-индустрии вручат на церемонии в Москве. На победу в разных номинациях претендует свыше 150 российских интернет-проектов, в том числе сериалы "Нежность" Анны Меликян, "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова, "Чики" Эдуарда Оганесяна.

"2020 год навсегда останется годом онлайна - мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия - проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче", - цитирует пресс-служба премии генпродюсера Антона Калинкина.

Премия вручается с 2018 года. В список номинантов на этот раз вошли проекты, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020 года. По информации организаторов, в этом году на премию подали почти в три раза больше заявок, чем в предыдущем, поэтому для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, выделили отдельную номинацию. Таким образом, сериалы будут представлены в категориях "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал" (хронометраж менее 24 минут) и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж более 24 минут).

На победу в разных номинациях претендуют "Нежность" Анны Меликян, сериал "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова, "Окаянные дни" Семена Слепакова, веб-сериал "Алиса" с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным. Также в список вошли "Чики" Эдуарда Оганесяна, "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова, "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли, "Псих" Федора Бондарчука.

Номинантами премии стали сразу 14 интернет-проектов, созданных в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Института развития интернета. Среди них сериалы "33 ребенка" о волонтерстве, "Сама дура" об отношениях двух сестер-подростков, "Изи катка" о кибер-спорте, проект "Исчезающие истории", воссоздавший воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны в формате Instagram-сториз и другие.

Кроме того, жюри предстоит выбрать лучший документальный онлайн-проект года, интервьюера года, лучшее развлекательное онлайн-шоу. Торжественная церемония награждения состоится 5 февраля с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Ведущими вечера станут Иван Ургант и Александр Гудков.