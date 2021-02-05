Рената Литвинова поставит спектакль "Звезда вашего периода" в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Актриса, режиссер и сценарист, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова готовит к выпуску авторский спектакль "Звезда вашего периода". Премьерные показы состоятся на Основной сцене Московского Художественного театра имени Чехова 24, 25 и 26 февраля. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Ранее Рената Литвинова поставила авторский спектакль "Северный ветер", с большим успехом идущий на Малой сцене Художественного театра. На этот раз, уже на Основной сцене МХТ, она выпускает спектакль "Звезда вашего периода", где одновременно является драматургом, режиссером-постановщиком и исполнительницей главной роли", - сказала пресс-атташе.

Она добавила, что в других ролях заняты Юрий Чурсин, Павел Табаков, Кирилл Трубецкой, Софья Эрнст, Софья Евстигнеева, Мария Фомина, Михаил Рахлин, Раиса Максимова, Римма Коростелева, Павел Ващилин, Антон Лобан, Анастасия Скорик, Артем Панчик, Владимир Панчик.

"Художественное оформление выполнил Сергей Февралев, сотрудничавший с Литвиновой на фильме "Северный ветер". Автором музыки к спектаклю стала Земфира Рамазанова", - проинформировала собеседница агентства.

Сама Литвинова раскрыла идею своего нового спектакля. "Забытая звезда кино - эта история неисчерпаемая, - отметила она. - Я давно мечтала поставить в театре спектакль о кино и кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении своей единственной Музе - кино, которую нельзя предавать, иначе она отомстит".

По словам режиссера и актрисы, ее вдохновили фильмы о кинодивах великого кинематографа прошлых лет, "когда величие звезды сопоставлялось с величием ролей и с ее человеческим масштабом". "Я сочинила спектакль "Звезда вашего периода" именно про постсоветскую кинозвезду, со всем ее прошлым и воображаемым будущим, и это будет триллер и пронзительная драма одновременно - про вечные поиски любви, про актуальность, про личность, которая оправдывает всю прожитую жизнь", - поделилась замыслом автор спектакля.