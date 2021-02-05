Власти Нижегородской области надеются провести фестиваль "Горький fest" в очном формате

ТАСС, 5 февраля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что пятый фестиваль нового российского кино "Горький fest", подготовка к которому началась в Нижнем Новгороде, пройдет в 2021 году в привычном очном формате.

"Большая удача, что в год 800-летия Нижнего Новгорода мы проводим пятый, юбилейный кинофестиваль. Рассчитываю, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит нам организовать его в полноценном очном формате <...> Главной темой юбилейного фестиваля "Горький fest" станет 800-летие Нижнего Новгорода", - цитирует Никитина в пятницу пресс-служба губернатора по итогам его рабочей встречи с президентом кинофестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой.

По словам Михеевой, команда фестиваля приступила к подготовке программы. Для показов планируется задействовать новые городские пространства и арт-площадки.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.