На поддержку негосударственных театров выделят 50 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ с этого года будет выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и другие проекты негосударственных театров. Планируемый объем составит 50 млн рублей, сообщила журналистам пресс-служба министерства.

"Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования - 50 млн рублей, из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн рублей, более 6 грантов на сумму до 4 млн рублей", - процитировали в пресс-службе министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Глава Минкультуры напомнила, что сейчас в общероссийском реестре 366 негосударственных театров, где работает более 5 тыс. человек. В отдельную группу выделены инклюзивные театры, которые в силу своей специфики не всегда включают в труппу исключительно профессиональных артистов, но при этом выполняют важную социальную миссию.

Также негосударственные организации, работающие в сфере культуры и театрального искусства, в этом году впервые приглашены к участию в программе "Большие гастроли".

Поддержка кинотеатров

В пресс-службе Минкультуры также рассказали, что кинотеатры получат средства, выделенные правительством из резервного фонда, до 15 февраля 2021 года.

"Что касается киноиндустрии, в декабре правительство РФ выделило 4,2 млрд [рублей], до кинотеатров деньги будут доведены уже до 15 февраля, до продюсерских компаний - по итогам первого квартала, в апреле", - сообщили в ведомстве.

Министр культуры напомнила, что эта поддержка призвана поддержать киноиндустрию. "Уже сейчас эпидемиологическая ситуация налаживается, снижаются ограничения по заполняемости кинозалов в разных регионах, это тоже подспорье для регионов и для продюсеров тех картин, которые будут выходить в феврале-марте. Но восстановление будет непростым", - добавила она.

Ранее Минкультуры сообщило, что поддержка правительства РФ в размере 4,2 млрд рублей будет распределена организациям сферы кинематографии через Фонд кино. Фонд завершил отбор организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов, 31 декабря 2020 года. Всего было заключено 699 договоров.

Финансирование госзадания для учреждений культуры

Министерство культуры не планирует сокращать объем финансирования государственного задания для учреждений культуры в 2021 году.

Глава Минкультуры напомнила, что в 2020 году учреждениям культуры не был уменьшен объем финансирования госзадания, несмотря на невыполнение по нему основного показателя - количества посетителей.

"В этом году мы также не планируем снижать государственное задание, более того, мы проиндексировали расходы федеральных музеев, театров и библиотек на оплату труда. Решение поможет сохранить экономическую и психологическую стабильность коллективов", - сказала Любимова.

Она добавила, что благодаря мерам поддержки, реализованным совместно с правительством РФ и профессиональным сообществом, учреждениям культуры удалось стабильно пройти непростой период, связанный с ограничениями из-за пандемии.

О ситуации в музеях

В Минкультуры сообщили, что более 1,2 млн человек посетили федеральные музеи в этом году. "Уже в этом году федеральные музеи приняли более 1,2 млн посетителей и реализовали 284 выставочных проекта", - процитировали в пресс-службе Ольгу Любимову.

Она добавила, что с марта 2020 года федеральными музеями проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их посещаемость превысила 300 миллионов.

"Первоначальные опасения, что доступность культуры онлайн может снизить мотивацию людей посещать учреждения культуры, платить за это деньги не оправдались. Онлайн-проекты повысили лояльность аудитории, не говоря уже о ее расширении в разы", - отметила глава Минкультуры.