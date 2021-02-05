Под Петербургом восстановят колодец в готическом стиле из ансамбля дачи графа Орлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Петербургские реставраторы восстановят с исторической точностью памятник архитектуры "Готический колодец" в Орловском парке Стрельны - один из немногих объектов, оставшихся от ансамбля дачи графа Орлова. Как сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации, средства на реставрацию выделят из бюджета Санкт-Петербурга.

"В 2021 году реставраторы планируют восстановить "Готический колодец" в Орловском парке Стрельны, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дача А.Ф. Орлова" На реставрацию Готического колодца по программе КГИОП [комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры] в этом году из бюджета города выделено 13,9 млн рублей. Проектом предусмотрена реставрация надземных и подземных элементов колодца с максимально возможным сохранением подлинных исторических конструкций и восполнением утрат. Работы будут проведены на основании иконографических материалов и натурных исследований", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Дача в Стрельне, возведенная в 1830-е годы для графа Алексея Федоровича Орлова, приближенного императора Николая I, считалась одной из самых красивых в окрестностях Петербурга. Дворцово-парковый комплекс с большим прудом, островами, искусственными возвышенностями, парковым павильонами и сооружениями создавался в 1834-1835 годах по проекту архитекторов Петра Садовникова и Иосифа Шарлеманя в неоготическом стиле. Дворец был разрушен во время Великой Отечественной войны, на территории дачи Орлова уцелели только колодец и башня-руина. В 1950-е годы восстановили домик привратника и готические ворота, возобновили планировку парка. В 2015-2017 годах по программе КГИОП провели реставрацию башни-руины.