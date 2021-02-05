Тульский проект "Weekend в Ясной Поляне" получил гран-при премии "Маршрут года"

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Проект "Weekend в Ясной Поляне", разработанный Государственным музеем-заповедником Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в пятницу получил гран-при всероссийской туристской премии "Маршрут года", финал которой проходил в Саранске. Он признан лучшим маршрутом выходного дня, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Тульской области.

"Лучшим маршрутом выходного дня стал "Weekend в Ясной Поляне". Его программа рассчитана преимущественно на гостей из столичного региона и Подмосковья. Она включает обзорную экскурсию по Туле, "Козловой Засеке", Кочаковскому некрополю и Дому писателя, мастер-классы по народному творчеству и занятия в Кучерской избе. Изюминка программы - вечер русского романса, на котором гости услышат любимые произведения семьи Толстых", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В число победителей в различных номинациях вошел еще ряд проектов от Тульской области. Так, лучшим туристическим путеводителем стал "Исторический путеводитель по Верхнему Дону: Богородицк, Епифань, Куликово поле, Елец", изданный музеем-заповедником "Куликово поле". В номинации "Лучшая онлайн-экскурсия по региону" третье место занял маршрут "Антипрогулка. То, что вы не замечали", который дает возможность изучить историческую застройку Тулы. В номинации "Лучшая музейная онлайн-экскурсия" победителем стал тульский маршрут "В замочной скважине. Кустарные секретики", посвященный истории развития ремесел.

Первое место в номинации "Лучший военно-исторический маршрут" занял маршрут "На тульском направлении", который проходит по местам, связанным с обороной Тулы в 1941 году, добавили в пресс-службе.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена в 2014 году. Всего для участия в конкурсе в 2020 году было заявлено 442 проекта от 62 регионов. В финале премии представители 46 регионов презентовали 202 проекта.