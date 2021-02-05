Калининградские власти подали в суд иски об изъятии трех памятников культуры у владельцев

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратились в суд с исками об изъятии у собственников трех сооружений начала XX века, признанных объектами культурного наследия муниципального значения, из-за ненадлежащих условий их содержания, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Власти региона подали иски об изъятии фахверковых (торговых) складов в Железнодорожном и здания в Советске. Ответчиками выступают самые "проверяемые" и "штрафуемые" собственники памятников в Калининградской области. <...> Рассмотрение исковых заявлений ожидается в марте этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о жилом доме постройки начала XX века, на улице Ломоносова в Советске (ранее Тильзит), в котором 17 декабря 1930 года родился известный немецкий киноактер Армин Мюллер-Шталь, а также о двух зданиях торговых складов построенных в конце XIX - начале XX века, в центре поселка Железнодорожный (ранее Гердауэн) Правдинского городского округа.

Губернатор области Антон Алиханов еще в декабре 2018 года предлагал изъять склады в Железнодорожном у недобросовестных собственников, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, но так и не провели восстановительные работы на объекте. В январе 2020 года суд обязал собственника исторического жилого дома в Советске провести работы по сохранению памятника, но это требование не выполнено, отметили в пресс-службе.