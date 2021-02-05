Сериалы "Чики" и "Перевал Дятлова" получили награды премии в области веб-индустрии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сериалы "Перевал Дятлова", "Чики" и "257 причин, чтобы жить" стали лауреатами Третьей национальной премии в области веб-индустрии, награду как интервьюер года получила ведущая Ксения Собчак, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения Третьей национальной премии в области веб-индустрии состоялась в Москве в пятницу, ведущими выступили Иван Ургант и Александр Гудков. Интервьюером года назвали Ксению Собчак, ведущую собственного шоу "Осторожно, Собчак!" на YouTube. Она не смогла посетить церемонию, поскольку находится в командировке. "Спасибо за премию, безумно приятно ее получить, ждите новый документальный фильм, он будет на важную тему, связанную с религией", - сказала Собчак в видеообращении.

Документальным онлайн-проектом года стал фильм "Как устроена IT-столица мира", который вышел на YouTube-канале "ВДудь" журналиста Юрия Дудя. Премию за тревел-проект года онлайн присудили видеоблогеру и телеведущему Антону Пушкину, познавательным онлайн-проектом года стал канал "Редакция" журналиста Алексея Пивоварова. Развлекательным онлайн-шоу назвали проект "Что было дальше".

На церемонии также назвали обладателей трех спецпризов. Первый из них присудили документальному проекту "Эпидемия с Антоном Красовским", который рассказывает о том, как Россия борется с пандемией коронавируса и как вести себя в этот период. Второй получил просветительский онлайн-проект "Культура.РФ". Спецприз за вклад в развитие веб-индустрии с формулировкой "За продвижение новых форм в искусстве" вручили бизнесмену Александру Мамуту.

Лучшие сериалы

Сразу две награды получил сериал "Чики" Эдуарда Оганесяна - эксперты назвали его онлайн-событием года и лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - более 24 минут). "Мне кажется, что "Чики" - это не только успешный проект, но и проект, который заставил индустрию думать иначе. С этой точки зрения и с точки зрения восприятия зрителей "Чики" - это номер один. Проект получился таким, потому что мы были честными, смелыми и свободными. Свободные - это важное сейчас слово", - сказал режиссер, получая награду.

Лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - более 24 минут) приз также присудили "Перевалу Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова. "Это было очень холодно (на съемках - прим. ТАСС), а сейчас очень тепло", - признался один из артистов проекта Роман Евдокимов.

Лучшим интернет-сериалом (хронометраж эпизода - менее 24 минут) стал второй сезон проекта "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова. "Круто, спасибо всем голосовавшим, всем создателям и зрителям. Желаю, чтобы у всех было больше причин, чтобы жить", - пожелала со сцены исполнительница главной роли Полина Максимова.

Лучшим веб-сериалом назвали проект "Внутри Лапенко", ему же отдало предпочтение жюри прессы. Видеосервис Start отметили как лучшую онлайн-платформу (по мнению профессионального сообщества).

Помимо этого, были вручены призы "Выбор прессы" - победителями в этой категории стали интернет-сериал "Трудные подростки", созданный в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Института развития интернета, и сериал "Псих" Федора Бондарчука.

О премии

В список номинантов вошли проекты, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020 года. По информации организаторов, в этом году на премию подали почти в три раза больше заявок, чем в предыдущем, поэтому для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, выделили отдельную номинацию. Таким образом, сериалы были представлены в категориях "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал" (хронометраж - менее 24 минут) и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж - более 24 минут).

Организатором премии выступает The Digital Reporter - платформа, посвященная веб-сериалам, а также медийная площадка, производящая материалы, посвященные российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям.