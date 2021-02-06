Театр Ленсовета покажет новый спектакль "Мещане" по Горькому в режиссуре Василия Сенина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Академический театр имени Ленсовета покажет в субботу премьеру спектакля "Мещане", новое прочтение пьесы Максима Горького создал режиссер Василий Сенин. Роль Бессеменова исполнит на премьере один из ведущих мастеров труппы заслуженный артист России Артур Ваха.

"Хочется приблизить, насколько возможно, пьесу 1901 года к нашему ощущению того, о чем в ней идет речь. Я вижу в пьесе историю людей, которые живут сегодня в совершенно ином мире, иных условиях, чем те, в которых прошло их детство. Мы и сегодня изо всех сил пытаемся соответствовать новому миру, с надрывом боремся за собственное ощущение хозяев своей жизни. А если не преуспеваем в борьбе - тут же начинаем эту жизнь ругать", - рассказал о своем замысле журналистам режиссер-постановщик, который выступил и как сценограф спектакля.

Это уже пятая работа Василия Сенина на сцене Театра имени Ленсовета. Ранее он поставил здесь спектакли "Снегири" по произведениям Виктора Астафьева, "Мера за меру" Уильяма Шекспира, "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, "Заповедник" Сергея Довлатова.

С пьесой "Мещане" связана страница в театральной летописи Ленинграда-Петербурга. В 1966 году эту пьесу поставил в Большом драматическом театре (тогда имени Горького) режиссер Георгий Товстоногов. Спектакль прожил большую сценическую жизнь, став одним из эталонов прочтения отечественной классики. Роль Бессеменова вошла в число лучших сценических созданий народного артиста СССР Евгения Лебедева. На основе своей работы над этим образом актер в 1973 году издал книгу "Мой Бессеменов".