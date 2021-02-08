Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля "Войцек" по пьесе Бюхнера

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Театр имени Евгения Вахтангова на своей Новой сцене представит в понедельник премьеру спектакля "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера (1813-1837) в постановке режиссера Хуго Эрикссена. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"В 2021 году Театру Вахтангова исполнится 100 лет, и ряд проектов как раз посвящен предстоящему юбилею. В их числе и спектакль "Войцек", премьера которого состоится сегодня на нашей Новой сцене", - сказала Кузьмина.

Она напомнила, что перед открытием юбилейного сезона было решено, что четыре выпускника мастерской худрука Вахтанговского театра Римаса Туминаса - Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Хуго Эрикссен и Анатолий Шульев - осуществят цикл постановок "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях", в основе которого произведения драматургов зарубежных стран, оказавших прямое или косвенное влияние на мировоззрение Евгения Богратионовича Вахтангова.

"Первым спектаклем проекта, посвященного столетию Вахтанговского театра, стала "Легенда о Хромоножке" по пьесе норвежского писателя и драматурга Бьёрнстьерне Бьёрнсона, написанной по мотивам древнеисландских саг, в постановке Владимира Бельдияна, - продолжила собеседница агентства. - Теперь эстафету принимает Германия - спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера в постановке Хуго Эрикссена".

О пьесе

Согласно официальным данным, эта пьеса немецкого драматурга не была окончена и впервые была опубликована лишь в 1879 году в значительно переработанном виде Карлом Эмилем Францозом. "В эпоху романтизма на сцене должен был появиться не романтический герой, а страдающий "маленький человек", прототипом которого был реальный денщик, убивший свою жену. Эта драма стала одной из самых популярных в репертуарах немецких театров, ее неоднократно экранизировали, на ее основе написана опера. Георг Бюхнер, написавший так мало за свою недолгую жизнь ("Смерть Дантона", "Войцек", "Леонс и Лена"), оказал весьма ощутимое влияние в драматургии таких авторов, как Ведекинд, Гауптман, Брехт и навсегда остался в истории немецкой литературы", - привела историческую справку пресс-атташе.

Она проинформировала, что вместе с режиссером Хуго Эрикссеном над спектаклем работают художник Ютта Ротте, композитор Андрей Бесогонов, художник по свету Антон Поморев.

"В спектакле играют Максим Севриновский, Евгений Князев, Ася Домская, Евгений Косырев, Павел Юдин, Василий Цыганцов, Александр Галочкин, Оксана Суркова, Евгений Пилюгин, Алексей Петров, Евгений Кравченко, Ольга Боровская", - перечислила пресс-атташе Вахтанговского театра.