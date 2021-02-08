Первый российско-китайский мультфильм "Панда и Крош" выходит в России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый совместный российско-китайский мультфильм "Панда и Крош" покажут в России, его премьера состоится на телеканале "Карусель" в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Мы рады долгожданной премьере сериала российской аудитории и верим, что он найдет своего зрителя, поскольку проект интересен пересечением двух богатейших культур - России и Китая. Это первый российско-китайский ко-продакшн, который во многом был обусловлен историей развития проекта "Смешарики" в Китае и определил выбор китайских партнеров именного нашего бренда. Нам приятно, что, несмотря на сложный процесс производства, мы презентовали сериал "Панда и Крош" широкой публике. Проект успешно стартовал в Китае на детском телеканале CCTV, а сегодня первые серии можно увидеть на канале "Карусель", - сказал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский, которого процитировали в пресс-службе. Премьера мультфильма в Китае состоялась в январе.

Во вторник первые серии мультфильма также выйдут в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD", осенью сериал покажут на YouTube. Всего зрителей ожидает 52 эпизода по 11 минут.

Над производством проекта работали ГК "Рики", FUN Union и CCTV Animation Group, участие в создании принимали специалисты из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании.

Соглашение между ГК "Рики" и китайским медиахолдингом CCTV о совместной реализации российско-китайского анимационного сериала "Крош и Панда" было подписано в 2017 году. Главными героями мультфильма стали китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала "Смешарики".